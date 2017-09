Twellonaar (17) verdacht van poging tot doodslag tijdens Klompenfeest

Celstraffen geëist na plofkraak op Rabobank in Twello

14:31 Celstraffen van vier en drie jaar zijn geëist tegen de verdachten van de plofkraak in Twello. Als het aan justitie ligt gaan Noël T. en Diego P. drie jaar de bak in, Yobel D. en Tim R. allebei vier jaar. De officier vindt dat de mannen verantwoordelijk zijn voor de plofkraak bij de Rabobank in Twello, vorig jaar september.