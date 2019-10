Negenentwintig jaar is hij, Manab Tamang Thing. Hoe jong de Nepalese danser ook is, heeft-ie een turbulent leven al achter de rug. Twellonaar Wiel Palmen schreef een voorstelling over Manab, die ook student is.

Manab Tamang Thing is één van de Nepalezen die een rol spelen in een nieuw boek van Wiel Palmen. In die uitgave belicht de Twellonaar hoe een aantal jongeren zich onttrekken aan ellende in Nepal, denk aan drugsgebruik en prostitutie. Palmen hoopt het boek in november volgend jaar te presenteren.

Ouders

De Twellonaar is adviseur van de stichting El Mundo. In de voorstelling beschrijft hij het woelige leven van de Nepalese danser. Manab mocht van zijn ouders niet naar school. Daarom verliet hij op dertienjarige leeftijd zijn geboortedorp, en vertrok richting de hoofdstad Kathmandu. Om naar school te kunnen, werkte hij ’s avonds en 's nachts.

Manab werd ontdekt als danser, trad op voor de Nationale TV en won diverse prijzen. Ook komt hij erachter dat hij zich tot jongens aangetrokken voelt. Later zet hij zich in voor de emancipatie van homo’s in Nepal.

Vechter

In de voorstelling voltrekt zich in dans, dialoog en zang het leven van een vechter. Manab danst in Nepalese kostuums, die speciaal voor deze uitvoering zijn ontworpen. Het koor Fa Mi Contento zingt. Gesproken en gezongen wordt er vooral in het Nederlands; enige dialogen zijn in het Engels.

Een voorstelling over Manab is op zaterdag 26 oktober in Wilp, om 15.00 uur in het theater Kleine Noordijk. Toegangskaarten kosten 12,50 euro, in de voorverkoop tien euro. De kaarten zijn te bestellen bij palme060@gmail.com, elmundoadm@gmail.com en wichgers@kpnmail.nl.

