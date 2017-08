Twellose Heidi doet mee aan vijfde editie van Heel Holland Bakt

Het waren haar collega’s van het Zwolse bedrijf Triflex die Heidi uitdaagden. Geef je maar op voor Heel Holland Bakt. Okee, zei ze. Ze besefte meteen, nu is er geen weg terug. ,,Als ik A zeg, zeg ik ook B. Nu móet ik me wel opgeven.’’

Keuken

In haar met kookboeken gevulde, Twellose keuken vertelt Heidi aan de vooravond van een nieuw seizoen over haar deelname aan, waarvoor de opnames enkele maanden geleden zijn gemaakt. Uiteraard mag ze niet verklappen hoever ze het heeft geschopt.



De vraag die bij Heidi opdoemde toen ze zich wilde aanmelden was hoe ze zich zo aantrekkelijk mogelijk kon presenteren. En dus stelde ze een chique brochure samen met foto’s van haar fraaiste taarten en stuurde die op. ,,Het was februari toen een 020 nummer me belde. Bleek het iemand van omroep Max te zijn. Ik was uitverkoren om naar Amsterdam te komen met twee eigen gebakken taarten. Wow, dacht ik, dat is gaaf! Maar nu wordt het dus wel ècht serieus.’’

Mokkataart

Spannend vond ze haar gang naar de hoofdstad zeker, maar die spanning viel weg toen ze goede reacties op haar twee taarten kreeg. Niet veel later werd ze weer gebeld – ,,Ik had dat 020 nummer in mijn telefoon opgeslagen dus ik wist meteen wie ik aan de lijn kreeg’’ – met de mededeling dat ze tot de beste 33 was doorgedrongen. ,,In Oisterwijk moesten we ter plekke een mokkataart bakken. Mijn gevoel was heel goed. Niet veel later kreeg ik te horen dat ik bij de laatste tien zat, geselecteerd dus voor het programma. Oh jee, dacht ik, en nu?’’

Heidi Nicodem uit Twello doet mee aan heel Holland bakt van omroep Max.

Rust in de tent

Heidi zag best op tegen de televisie-opnames.

Hier stelt ze zich voor.

Niet in haar vertrouwde keuken, maar in een tent waar de weersinvloeden ook een rol spelen. Aan de andere kant vond ze het al zo’n eer dat ze tot de laatste tien was doorgedrongen. ,,We hadden gelukkig een geweldige groep. Dat gaf veel rust."

Klok

,,Tegelijkertijd was het bakken in het programma, waar de camera’s op je zijn gericht, zo anders. Thuis heb je alle controle, weet je precies waar de dingen staan. En wat belangrijk is, thuis heb je een klok. Daar niet. Geen idee van de tijd. Als je voor een opdracht twee uur kreeg kon je dus niet bijhouden hoeveel tijd je nog had. Echt, het was zó anders, mijn controle was soms weg en dan word ik een stuiterbal. Dan dacht ik, jemig wat ben ik aan het doen?!’’

Voor geen goud

Of dit invloed heeft gehad op haar deelname, daarover mag ze zich uiteraard niet uitlaten. Maar ze had dit avontuur voor geen goud willen missen. ,,Echt, een super ervaring. Met zulke leuke mensen, niet alleen de medekandidaten , maar ook de mensen achter het programma."

Grote hobby