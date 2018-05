Twellose woonwijk schrikt op van explosie, projectiel en dubbele vuurzee

Een bizar incident in een woonwijk in Twello, vanmorgen. Nadat een quad van een onkruidbestrijder vlam vatte, ontplofte een gasfles op het voertuig. De fles vloog door de lucht en boorde zich in een bedrijfsbusje, dat ook in brand vloog. Door de knal sneuvelden bovendien meerdere ramen van naastgelegen woningen. Niemand raakte gewond.

De grote ravage in de Kruisdwarsweg vertelt het verhaal van een enorm ongelukkige samenloop van omstandigheden deze ochtend. Die begon toen een quad van een onkruidbestrijder door nog onbekende oorzaak vlam vatte. De vlammen bereikten vervolgens een gasfles op het voertuig, waarop een enorme steekvlam volgde.

Explosie

De steekvlam werd opgevolgd door een explosie, waarbij de gasfles van de quad schoot. De fles boorde zich vervolgens in een bedrijfsbusje zo'n tien meter verderop, waardoor ook deze bus in brand vloog. De eigenaar, die op dat moment op een dak aan het werk was, stond machteloos.

De quad brandde volledig uit en ook de schade aan de bedrijfsbus is behoorlijk. Bij omwonenden knalden ook nog enkele ramen kapot door de explosie en een heg vatte vlam. Wonder boven wonder raakte niemand gewond.

De brandweer zette drie voertuigen in om alle brandhaarden te kunnen blussen. De gasfles moest gekoeld worden omdat deze bleef lekken. Uiteindelijk is de fles in een akker gelegd zodat hij kon leegstromen.