Uitstel werd geen afstel: Voorst houdt alsnog concert ter ere van 75 jaar Bevrijding

Oekraïne

Het concert is ook de première van het muziekstuk Honor to the liberators, dat speciaal hiervoor geschreven werd. De toegang is gratis, maar een gift voor giro 555 ten behoeve van de hulp aan Oekraïne wordt op prijs gesteld. Tickets zijn te reserveren via de website. Het concert in sportcomplex Jachtlust in Twello start op 1 mei om 14.30 uur.