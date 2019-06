Uitvoerder en ploeg weggestuurd bij project Rijksstraatweg-Voorst na veiligheidskwestie elders

,,De onderaannemer heeft tijdens een ander project (in ‘t Harde, red.) te diep gewerkt zonder maatregelen te treffen om eventuele instorting van de werkput te voorkomen. Daarom hebben we besloten niet met deze partij verder te gaan. Onze uitvoerder is van de klus in Voorst gehaald. Wij dragen veiligheid hoog in het vaandel”, zegt Bonte. De werkploeg en uitvoerder waren in Voorst voor waterbedrijf Vitens bezig met de waterleiding.

‘Waardeloos’

Dave Bleekemolen, eigenaar van Bleek1 Infra, bevestigt dat een week of vier geleden in ‘t Harde een veiligheidsovertreding is geconstateerd. ,,We hadden daar zand op het fietspad gestort en dat werd door de controleur als sleuf gezien. In de zeven jaar dat we voor Siers werken was dit de eerste overtreding. Dat wij nu zo aan de kant zijn gezet, is waardeloos. Ik ga gauw een keer met meneer Bonte om tafel om dit te bespreken.”

Volgens Bleekemolen is de uitvoerder van Siers eerst op non actief gesteld en later ontslagen. Bonte wil hier om privacyreden niets over zeggen. Waterbedrijf Vitens laat in een reactie weten ‘een contract met de hoofdaannemer te hebben en in deze kwestie geen rol te spelen’.