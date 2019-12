Vaassenseweg in Nijbroek lang dicht na ongeval tussen twee auto's

Een vrouw met een klein kind in een witte bus en een man in een blauwe auto zijn op elkaar geklapt. Iedereen is nagekeken in de ambulance. In eerste instantie werd het verkeer om en om langs de voertuigen geleid, maar bij het op de bergingswagen trekken is de weg volledig dicht gegaan, ook moet de weg schoon gemaakt worden. Wie waar vandaan kwam is nog niet bekend.