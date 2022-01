Vaten met mogelijk drugsafval gedumpt langs weg in Teuge

column Is dit te veel geld voor een Rembrandt?

Stel nou dat familie Rothschild het schilderij aan Nederland had geschonken. Denk ik nu te simpel? 175 miljoen euro heeft het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt gekost. Een behoorlijke badkuip poet voor penseelstreken. Begrijp me goed: cultuur is belangrijk, maar welke prijs moet ervoor worden betaald?

10 december