Vaten met onbekende inhoud gedumpt langs weg in Teuge

Financie­ring omstreden randweg in Twello nog altijd niet rond: ‘Het is trekken aan een dood paard’

Misschien wel het langstlopende project in de gemeente Voorst loopt opnieuw vertraging op. Extra tijd is nodig om genoeg geld te vinden voor het afronden van de omstreden randweg in Twello. Tot frustratie van raadsleden. ,,We zijn niet verder dan een jaar geleden.’’

29 december