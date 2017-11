Verdachte dood Twellonaar Sam Pieters voor observatie naar Pieter Baan Centrum

Coma

Sam Pieters raakte op 23 mei van dit jaar thuis in een coma, nadat hij volgens omwonenden door een huisvriend was mishandeld. Volgens hen had die onder meer met een bierfles op Pieters ingeslagen: buren troffen hem aan in de foetushouding. Er lagen een grote plas bloed en een kapotte bierfles. Ook vermoeden ze dat de dader nog op Pieters heeft ingetrapt, gezien de aard van de verwondingen. Die verklaarde even later tegen buren dat het zelfverdediging zou zijn geweest. In de buurt geloven ze daar niets van.