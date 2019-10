Verdachte van inbraak op de vroege ochtend in Twello na inzet burgernet aangehouden

Voorster Ier Mark Gilligan heeft bijna helft van 75.000 euro binnen voor stamcel­trans­plan­ta­tie

9 oktober Op 17 februari 2020 begint MS-patiënt Mark Gilligan uit Voorst aan zijn stamceltransplantatie in een ziekenhuis in Moskou. Hoewel de geboren Ier nog lang niet de benodigde 75.000 euro bij elkaar heeft, twijfelt hij er niet aan dat hij deze zware en risicovolle behandeling in Rusland kan ondergaan. ,,We zitten met de crowdfunding op pakweg 35.000 euro. Ik denk dat we aardig in de buurt van 75.000 euro gaan uitkomen.”