Verdachten drugsvlucht van '1,2 miljoen' op Teuge blijven vastzitten

De 29-jarige Pascal R. en de 31-jarige Lukas G. werden begin dit jaar op vliegveld Teuge gepakt in een vliegtuigje dat 60 kilo heroïne vervoerde. De straatwaarde van de drugs werd destijds door de politie geschat op 'een voorzichtige' 1,2 miljoen euro.

Sinds hun aanhouding zitten de twee Duitse verdachten vast. Dat is inmiddels zo'n tien maanden. En omdat nog niet zeker is of de inhoudelijke behandeling op 6 maart door kan gaan, vroegen de advocaten van de twee om vrijlating.

Schoolprestaties

,,Ik kan me niet voorstellen dat de geschokte rechtsorde nog steeds van toepassing is nu mijn cliënt al zo lang vastzit voor deze zaak', zei de advocaat van G. Hij heeft bovendien een zoontje van zes waar hij graag naar toe wil. 'Ze hebben een hechte band en het gaat nu niet goed met dat ventje. Dat is te zien aan zijn schoolprestaties.''

R. wil bij zijn moeder zijn, die door een schouderoperatie wel wat hulp in huis kan gebruiken. ,,Desnoods meldt hij zich twee keer per week op een politiebureau in Nederland of Duitsland. De Duitse Reclassering heeft ook aangegeven hem te kunnen begeleiden'', pleitte zijn advocaat.

NFI-rapportage

Maar de officier van justitie ziet niks in dat plan en vroeg de rechtbank om de verdachten nog tot de rechtszitting vast te houden. ,,We wachten nog op verhoren van een Engelse en Duitse getuige, dat moet wel op tijd lukken voor 6 maart. En er is een NFI-rapportage aangevraagd voor een van de heren, dat zal volgens mij ook op tijd klaar zijn.''

Een eerder verzoek tot vrijlating werd door de rechtbank al eens afgewezen, vanwege de kans op herhaling ,,door het lucratieve karakter van het misdrijf''. Ook dit keer oordeelde de rechtbank dat R. en G. nog in de cel moeten blijven.

,,Dit zijn heel ernstige feiten, waar u van wordt verdacht. En het einde van het gerechtelijk onderzoek is in zicht, stelt de officier van justitie. Dus wij kunnen u niet vrijlaten nu. Ik begrijp dat dit een enorme teleurstelling voor u is, maar het is niet anders'', legde de voorzitter van de rechtbank uit.