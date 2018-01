Verdachten drugsvlucht vliegveld Teuge op vrije voeten

Hun advocaten vroegen tijdens een pro forma zitting dinsdag in de rechtbank in Zutphen om schorsing van hun voorlopige hechtenis. Belangrijkste reden? Het onderzoek door het Openbaar Ministerie naar de drugsvlucht gaat nog maanden duren en beide Duitsers zitten al dik een jaar in een Nederlandse cel.

De rechters gingen hiermee akkoord. Pascal R. (29) en Lukas G. (31) mogen hun proces in vrijheid afwachten, maar wel onder voorwaarden. De verdachten moeten allebei 20.000 euro borg betalen, hun paspoort inleveren en zich één keer in de twee weken melden op het politiebureau in Sittard. Ze komen pas vrij zodra de borg van twintig mille op rekening van de Nederlandse staat is gestort.

Alarmbellen

Beide Duitsers zaten in een gehuurd vliegtuig dat op 20 januari vorig jaar van Duitsland naar Engeland zou vliegen. Onderweg maakte het echter rechtsomkeert. Omdat afwijken van het vluchtplan ongebruikelijk is, gingen alle alarmbellen rinkelen. De Britse autoriteiten tipten de Nederlandse. De marechaussee ontdekte dat de bemanning wilde landen op vliegveld Teuge bij Apeldoorn en wachtte het vliegtuigje op. In het toestel vond de politie twee koffers met daarin 60 kilo heroïne met een geschatte straatwaarde van 1,2 miljoen euro.

Ontkennen

De Duitsers ontkenden dinsdag tijdens de zitting ten stelligste dat ze wisten van de drugs in de koffers. Dat justitie dna van Pascal R. op de drugs heeft gevonden, kan toeval zijn, betoogde de verdachte. ,,Ik ben op vliegveld Teuge door de politie gefouilleerd, ook onder mijn kleren", zei R. ,,Omdat ik last heb van psoriasis is het goed mogelijk dat mijn huidschilfers via de handen van de agent op de drugs zijn gekomen. Want dezelfde agent die mij fouilleerde, opende even later de koffers en vond de drugs.”

Aanvullend onderzoek