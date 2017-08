Verdachten plofkraak in Twello blijven vastzitten

De plofkraak bij de Rabobank in Twello zorgde in de nacht van 23 september vorig jaar letterlijk en figuurlijk voor een schokgolf. De schade was enorm en dorpsbewoners zaten door de enorme dreun rechtop in bed. Kort daarop viel de politie de woning van Noël T. (32) binnen, waar naast T. nog vier andere verdachten werden aangehouden. Een speciaal politieteam hield hen al langer in de gaten, omdat ze voor meer plofkraken verantwoordelijk zouden zijn.