Verkeersruzie leidt tot ongeluk op A1 bij Wilp

Deventer bowling­baan sluit deuren na positieve coronatest personeels­lid

13 augustus De Deventer Buitensociëteit & Bowling in Steenenkamer sluit in elk geval tot en met dinsdag de deuren vanwege een positieve coronatest van één van de personeelsleden. Volgens bedrijfsleider Lodewijk Lagerweij is de besmetting in de privésfeer opgelopen.