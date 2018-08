Vermiste Joey (15) uit Voorst na negen dagen gevonden

Joey vertrok op zaterdag 11 augustus; zonder geld, telefoon en medicatie. Omdat hij gedragsproblemen heeft, zaten zijn naasten er vooral over in hoe hij zich zonder die medicijnen zou gedragen. In met name Arnhem - op het station en in het Sonsbeekpark - en Apeldoorn is flink geflyerd in een poging de puber terug te vinden.



Gisteravond werden de Gendtse pleegouders getipt door Instagramvrienden van Joey in Apeldoorn, dat hij zich daar bevond.