Verrassing in Wilp: door laag water geen veerpont

Chauffeur dumpt Karin uit Deventer, taxi-centrale gelooft verhaal niet

9:57 Het zal je maar gebeuren. Zit je in de taxi naar huis, word je plotseling eruitgezet. Het overkwam Karin de Groot. Zij werd ’s avonds, in haar elektrische rolstoel, uit de taxi geknikkerd. Bij onbekenden op het erf, in Klarenbeek. ,,Zat ik daar opeens.’’