Verwacht onweer en hagel gooien roet in eten van avondwandelvierdaagse in Voorst: etappe afgeblazen

Scheur in Quabbenber­ger­brug: zwaar verkeer tijdelijk geweerd

16:04 Bij werkzaamheden is een scheur geconstateerd in de brug over het Toevoerkanaal bij de Quabbenburgerweg in het buitengebied van Terwolde. Hierop is besloten op deze Quabbenbergerbrug voorlopig geen zwaar verkeer toe te laten. Dit betekent dat enkel verkeer met een maximaal gewicht van 20 ton en een aslast van 5,3 ton gebruik mag maken van de brug.