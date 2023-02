Verwarring over vergoeding schade door ganzen: krijgt de veehouder in Terwolde die nou wel of niet?

Voorster burgemees­ter Jorritsma wist boze boeren tot rust te brengen in tijden van chaos: ‘Ben geen sheriff’

Twee weken na haar aanstelling begon de oorlog in Oekraïne. Vier maanden later gooiden boze boeren brandende hooibalen voor ‘haar’ gemeentehuis. Burgemeester Paula Jorritsma (54) beleefde een hectisch jaar, maar wist in tijden van chaos rust te scheppen in de Voorster samenleving. ,,Besluiten uit Den Haag zijn soms onnavolgbaar. Wij hebben dan de mensen op de stoep.”