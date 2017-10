Verzorgingstehuis Twello wordt niet ontruimd

Henk Jan van Essen, directeur van Trimenzo waaronder het Martinushof valt, maakte zojuist bekend dat er niet ontruimd hoeft te worden. ,,Er is een vluchtige stof in het riool vastgesteld. Aanvankelijk waren de waarden gevaarlijk hoog maar inmiddels zijn ze veel lager en dreigt er geen explosiegevaar meer.'' De brandweer gaat het riool nu doorspoelen. Verwachting is dat bewoners binnen een uur terug kunnen naar hun afdeling.

Benzinelucht

Een woordvoerder van de brandweer sprak over een benzinelucht. Er werden metingen gedaan om vast te stellen waar de stank vandaan kwam. Volgens onze verslaggever ter plaatse is de parkeerplaats afgezet met linten. Alle 48 bewoners van het hoofdgebouw zitten in de koffiezaal van het verzorgingstehuis.

Om de bewoners die dementerend zijn niet ongerust te maken, is hen verteld dat het om een oefening gaat. In de koffiekamer wordt gezongen. De sfeer is over het algemeen rustig. Een vrouw van Arabische afkomst spreekt geen Nederlands en is in paniek omdat ze niet begrijpt wat er aan de hand is. Haar familie mag onder begeleiding naar haar toe om haar gerust te stellen.