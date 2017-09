Geen oplossing voor vliegveld Teuge, zweefvliegers Lemelerveld gered

De Lelystad-vliegroute over luchthaven Teuge kan niet worden verlegd. De toekomst van het vliegveld komt daarmee in gevaar. De zweefvliegers van aeroclub Salland in Lemelerveld zijn wel gered. Ook wordt er op een deel van de Lelystad-vliegroutes hoger gevlogen dan tot nu toe werd aangenomen en vervalt er een vliegroute op de noordelijke Veluwe.

Dit zijn in het kort de belangrijkste conclusies uit de second opinion die staatssecretaris Sharon Dijksma heeft laten uitvoeren naar de omstreden vliegroutes van en naar Lelystad Airport.

Efficiënter vliegen

Er vliegen straks geen vliegtuigen vanuit Lelystad op 6.000 voet (ca. 1.800 meter) over het noordelijk deel van de Veluwe. In plaats daarvan kunnen vliegtuigen langer gebundeld doorvliegen naar het zuiden en doorklimmen naar tenminste 9000 voet (ca. 2,7 kilometer) om pas voorbij Apeldoorn af te buigen naar het zuidwesten. Ook zal in de praktijk vaak hoger gevlogen worden dan is aangegeven, wat leidt tot efficiënter vliegen en minder geluid op de grond.

Voor het zweefvliegen op Lemelerveld ontstaat ruimte voor behoud van een groot deel van de activiteiten, omdat het hiervoor beschikbare luchtruim omhoog gaat van 3.000 naar 4.500 voet. Dit blijkt uit de brief die staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) hierover vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Hierin staan de resultaten beschreven van de zoektocht van de afgelopen twee maanden naar verbetermogelijkheden voor de aansluitroutes van en naar Lelystad Airport. Daarvoor had Dijksma ook het Britse bureau Helios gevraagd een ‘second opinion’ uit te voeren op de in juni door LVNL en CLSK gepresenteerde ontwerp aansluitroutes.

Alternatieve routes

Voor het parachutespringen op Teuge is geen oplossing gevonden. Alternatieve routes vielen af omdat ze niet veilig zijn of het Schipholverkeer dwars zitten. Ook het eerder door Teuge gepresenteerde alternatieve routevoorstel is niet haalbaar, omdat het door Schiphol luchtruim vliegt, ook op andere onderdelen niet voldoet aan de afspraken die in 2014 aan de Alderstafel Lelystad zijn gemaakt en daarmee tot aanzienlijke vertraging van de realisatie van Lelystad Airport leidt.

Daarom wil Dijksma samen met de paraclub, de luchthaven en de provincies een andere locatie voor het paraspringen zoeken, waar wel ruimte is om nu en in de toekomst van grote hoogte te kunnen springen. Ook gaat ze samen met alle betrokken partijen aan een oplossing werken voor de toekomst van luchthaven Teuge door bijvoorbeeld ander recreatief luchtverkeer van Lelystad naar daar te verplaatsen.

Vakantievliegveld