Voetganger overleden na aanrijding met auto in centrum Twello

Zijn bezwaren tegen school in Epe terecht? Arno denkt van wel, maar rechter beoordeelt ze niet

Hij laat het er bij zitten, de man die aan de basis stond van een politieke crisis in Epe. Ten onrechte stond de gemeente schoolruimte van Aventus toe op een bedrijventerrein, stelt Arno Garssen. De vraag of dat klopt blijft onbeantwoord. Het is niet aan hem om zich daar druk over te maken, vindt de rechter.