Vogels 'vliegen' straks boven rotonde in Teuge

Logo

Het kunstwerk is een driedimensionale verbeelding van het logo van Teuge. Hierin is een gele vogel verwerkt, die in drievoud boven de rotonde zichtbaar moet worden. Voor de drie assen van het kunstwerk plant hovenier Erik van Rooyen hortensia's aan. De leden van de rotondecommissie - onder wie Van Rooyen - nemen samen de vogels voor hun rekening onder supervisie van kunstenares en commissielid Antoinette de Bruijn-Weijers.

Veiligheid

Toestemming

Lucas Harbers verwacht binnen zes weken uitsluitsel van de provincie. Hij is lovend over de samenwerking met de gemeente. ,,Dat het zolang duurt, heeft te maken met de complexiteit van de constructie: de rotonde is van de provincie. De gemeente Voorst neemt officieel het beheer over maar verpacht de rotonde aan ABT. Wij gaan in goede samenspraak met de gemeente het beheer en onderhoud'', legt Harbers uit.