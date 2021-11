Vogeltaarten verkopen voor extra steun aan hospice Casa Vera in Epe

In 2019 was de opbrengst voor Casa Vera, dat gevestigd is aan de Quickbornlaan, bijna 11.000 euro. Vorig jaar ging de actie niet door. Nu is Erna van Roekel wel aan de slag gegaan met de organisatie. Ze kreeg daarbij zoals altijd hulp van vogeltaartenbakker Jan Piet Huijssoon en zijn vrouw Anneke, die ook vrijwilliger in het hospice is.