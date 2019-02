Volkssterrenwacht Bussloo tempert opwinding over supersneeuwmaan: ‘een gedevalueerd begrip’

De supersneeuwmaan die vanavond aan de hemel te zien is, is voor de Volkssterrenwacht in Bussloo nog geen reden tot hysterie. Aangezien de maan niet in een ronde maar een elliptische baan om de aarde draait is-ie de ene maand beter te zien dan de andere. Logisch, legt Alex Scholten van de sterrenwacht uit. ,,De supermaan is een gedevalueerd begrip.”

Bloedmaan, superbloedmaan, wolfmaan, superwolfmaan, sneeuwmaan, supersneeuwmaan en zo nu en dan een maansverduistering. De maan is hot, kun je wel stellen.

‘Maar zo bijzonder is het toch echt allemaal niet. Iedere maand is er een volle maan, en ja, als je die dan steeds een andere naam geeft maak je het wel bijzonder. Het zal de moderne behoefte zijn om iets meer speciaal te maken dan het is, denk ik. De indianen hebben bedacht dat de tweede volle maan van het jaar een sneeuwmaan is, omdat het dan kan sneeuwen. Staat-ie dichtbij dan noem je hem de supersneeuwmaan. Ja, en zo heb je ook de wolfmaan. Die komt dan één keer in het jaar voor. Maar sterrenkundig gezien heeft het weinig waarde.’

Toch pakten jullie als Volkssterrenwacht groots uit, toen het in januari volle maan was.

‘Omdat het toen om een totale maansverduistering ging en die is wel heel zeldzaam. Dan staat de aarde precies tussen de zon en de maan in, waardoor de laatste mooi rood kleurt. Dat hebben we vorig jaar meegemaakt en nu dus in januari opnieuw. Maar de volgende keer dat de maan in de schaduw van de aarde komt te liggen en een totale verduistering in Nederland goed te zien is, is in 2029. Dat duurt dus nog even.’

De maan wordt met al die aandacht op z'n minst in een goed daglicht gezet. Zou er geen lobby voor toekomstige ruimtevaartreizen aan de gang zijn?

‘Nou, de NASA heeft opnieuw een persbericht uitgedaan waarin het de commercie oproept om over ruimtereizen na te denken. In 2028 wil het opnieuw mensen op de maan zetten. En dit jaar is het vijftig jaar geleden dat we voor het eerst een voet op de maan zetten. Wij pakken als Volkssterrenwacht in juli zelf ook uit met een grote manifestatie. Er wordt wel een gevoel gecreëerd: ‘ik mag dit niet missen.’ En dus kijkt iedereen.’

En een reis naar Mars?