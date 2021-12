Voorlopig geen glamping op Bussloo, maar dorpen en natuurstichting zijn nog niet gerust: ‘We blijven alert’

Update | video Auto belandt op zijn kop op A1 bij Twello, snelweg richting Deventer weer vrij

Door een ongeluk in de buurt van afrit Twello, stond er vanmiddag rond drie uur een flinke file op de A1 tussen Apeldoorn en Deventer. Het weggedeelte was aanvankelijk even deels dicht, maar is inmiddels weer voor al het verkeer beschikbaar.

16 november