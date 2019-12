Voormalig koffie- en theehuisje in Voorst met de grond gelijkgemaakt

Sommige mensen dachten dat het al verdwenen wás: het voormalige koffie- en theehuisje naast café ‘t Stationskoffiehuis - in de volksmond Radstaake - vlakbij de nieuwe rotonde aan de zuidkant van Voorst. Maar het stond er nog steeds en bij de gemeente leefden ideeën het markante gebouwtje de monumentenstatus te geven. Die kans is sinds dinsdag verkeken, want het is met de grond gelijkgemaakt.

Voorbijgangers meldden dat het was ingestort, maar de mannen die de laatste restanten aan het eind van de middag aan het opruimen zijn, vertellen de verslaggever dat het ‘gewoon’ is afgebroken. Ze staan binnen een hekwerk tussen de fundamenten. Vast staat dat het huisje behoorlijk in verval was geraakt.

Buurtbewoonster en woordvoerder Gerda Démey constateerde in de Stentor in mei 2017 dat het ,,totaal verrot, verzakt en kapot” was. ,,Er valt niets meer aan te renoveren. Als je er al als iets mee zou willen, is herbouwen op basis van oude foto’s het enige alternatief. Maar ja, misschien dat Voorst geld daarvoor beter in nuttiger zaken kan steken.”

Jammer

,,Het is inderdaad geen monument geworden”, laat wethouder Arjan Lagerweij telefonisch weten. ,,Dat is jammer, wij vonden het er als gemeente interessant genoeg voor. Ik heb er een oude foto van, waarop te zien is hoe prachtig het erbij stond.” Op basis van oude foto’s zou er een replica van gemaakt kunnen worden, als daar al belangstelling voor zou zijn, zegt Lagerweij. Daarin heeft de gemeente verder geen initiërende rol.

Ondanks de verregaande staat van aftakeling, zag Lagerweij nog mogelijkheden. ,,Er wordt vaak te snel gezegd dat iets niet meer kan worden gerestaureerd. Ik moet zeggen: mijn handen jeuken als ik zo’n gebouwtje als het theehuis zie. Ik wil me inzetten om zoveel mogelijk van de schoonheid die Voorst te bieden heeft te behouden. Soms besef je dat als inwoner zelf niet. Het koffie- en theehuisje was een bijzondere herinnering geweest aan het dorp van vóór de rondweg, en had, juist vanwege die nieuwe rotonde en rondweg, ook bedrijfsmatige kansen geboden.”

,,Meestal lukt het me wel om mensen van die kansen te overtuigen, maar dit keer niet”, zegt Lagerweij. De eigenaar wees het idee van een gemeentelijk monument af en bleef bij zijn standpunt. ,,Dan houdt het voor ons op”, zegt Lagerweij. ,,We gaan er geen energie meer in steken.”