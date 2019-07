Voorst bundelt toeristische ‘parels’ op nieuwe site

,,Er zijn veel toeristische parels in de gemeente Voorst, maar die vormden tot vandaag nog geen ketting. Op bezoekvoorst.nl zijn ze wel allemaal gebundeld”, zegt wethouder Harjo Pinkster over de nieuwe toeristische site die dinsdag is gelanceerd.

Pinkster en Yvonne Veltman, voorzitter van Toeristisch Platform Voorst, benadrukken dat de site tot stand is gekomen in samenspraak met de 130 ondernemers in de gemeente die zich met recreatie en/of toerisme bezighouden. ,,Het is een platform voor, door en van deze ondernemers”, aldus Veltman. Een platform waarmee toeristen en recreanten hun voordeel kunnen doen.

Interactieve kaart

Bezoekvoorst.nl biedt bezoekers informatie over onder meer evenementen, fiets- en wandelroutes, winkelaanbod, overnachtingsmogelijkheden en activiteiten in bijvoorbeeld recreatiegebied Bussloo en op Luchthaven Teuge. Op de interactieve kaart kan snel meer informatie over een specifieke locatie worden gevonden