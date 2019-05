Voorst: geen uitstel betaling drugsafvalrekening, betrokkenen stappen naar de rechter

Leraar Veluws College brengt boek met columns over Twellose school uit

10 mei Leraar Nederlands Bert Jansen is wereldberoemd. In Twello. Elke twee weken schrijft hij een column over het wel en wee rond zijn Veluws College. En dat al zo'n acht jaar lang. Ooit ontstaan uit de behoefte van de school zich meer te profileren mag de columnist inmiddels een vaste schare dorpelingen tot zijn fans rekenen. En de school is zo trots dat een selectie nu gebundeld is tot boek. Vanmiddag wordt het eerste exemplaar gepresenteerd.