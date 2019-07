Voorst halveert aantal gratis trouwmomenten

Gratis trouwen in het gemeentehuis in Twello kan nu op maandag en dinsdag om 8.30 en 9.00 uur. Vanaf komend voorjaar blijven hiervan twee momenten over. Burgemeester Jos Penninx: ,,We verhuizen volgend jaar tijdelijk naar het voormalige Veluws College in Twello. Dat is vrij krap en heeft geen aparte trouwlocatie zoals onze trouwzaal in het gemeentehuis. Landelijk geldt de verplichting van twee gratis trouwmomenten, daar kiezen we nu voor. Wat we na de renovatie van het gemeentehuis met het trouwen gaan doen, weet ik nog niet.”