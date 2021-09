Voorst hoopt gastheer te worden voor Canadese topsporters bij WK Volleybal: ‘Speciale band met Canada’

VIDEO Auto slaat over de kop het maisveld in, na botsing met giertank

20 augustus Op de Hallsedijk tussen Hall en Empe is vanavond een auto over de kop geslagen. De automobilist passeerde een tractor, maar had niet in de gaten dat de giertank achter de tractor breder was. Hij raakte de aanhanger. De man is naar het ziekenhuis gebracht.