Voorst is naarstig op zoek naar nieuwe burgemeester, maar wat voor een? ‘Wij willen het liefst een vrouw’

Minimarkt Wilp is cement van het dorp en mag niet verdwijnen, waarschu­wen de bedenkers

20 juni De supermarkt is al zes jaar weg en in april sloot de enige snackbar van Wilp de deuren. Er is nu alleen nog een bakker in het dorp. Sinds januari is er de minimarkt bij het dorpshuis, maar daar wordt de toeloop al minder. De Belangenvereniging Wilp waarschuwt de bewoners vooral te blijven komen. ,,We zien alleen maar blije gezichten, het is goed voor de saamhorigheid in het dorp. Dit mag niet verdwijnen.”