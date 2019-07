Voorst pakt viering 75 jaar bevrijding groots aan

Het naspelen van de historische landing van het prinselijk gezin op luchthaven Teuge moet één van de hoogtepunten worden van de viering van 75 jaar vrijheid in Voorst. De gemeente besteedt hier in 2020 uitvoerig aandacht aan. Belangstellenden kunnen onder meer evenementen, exposities, lesprogramma’s en een interactieve fietsroute verwachten. Zelf steekt de gemeente hier 50.000 euro in. Daarnaast mikt zij op 82.000 euro subsidie van de provincie voor twee centrale projecten.

Voor het eerste project, Operation Cannonshot, weet Voorst zich inmiddels verzekerd van 46.000 euro in het kader van het programma ‘Gelderland Herdenkt’. Cannonshot was de zeer risicovolle militaire operatie waarbij Canadese bevrijders op 12 april 1945 vanaf Gorssel de IJssel overstaken naar Wilp. Vervolgens wisten zij de Veluwe te bevrijden van de Duitse bezetters.

Vliegerfestival

,,Van de herdenking willen we een weekendevenement maken”, zegt Shavonne Korlaar, beleidsmedewerker recreatie en toerisme. ,,Op zaterdag 11 april staat het vieren centraal. Op het evenemententerrein in Bussloo zijn historische militaire voertuigen te zien.” Verder wordt gedacht aan een re-enactmentgroep die de geschiedenis tot leven brengt, een tentoonstelling van historische foto’s en voorwerpen van onder andere particulieren, Oudheidkundige Kring Voorst en Keep Them Rolling én een vliegerfestival voor kinderen.

,,Zondag 12 april is het tijd om te herdenken. De traditionele herdenking in Wilp wordt uitgebreid. Militaire voertuigen doen ditmaal ook een aantal andere Voorster dorpen aan”, aldus Korlaar.

Volledig scherm De aankomst van het prinselijk gezin op luchthaven Teuge op 2 augustus 1945. Prins Bernhard kon hier zijn vrouw en dochters in de armen sluiten. © RD ARCHIEF

Dakota

Het tweede centrale project is de herdenking van de historische landing op 2 augustus 1945 van prinses Juliana en de prinsesjes Beatrix, Irene en Margriet in een Dakota op Teuge. Prins Bernhard stond hun op te wachten. Voor dit project hoopt Voorst op 36.000 euro subsidie. ,,Op zondag 2 augustus willen we de waarde van vrijheid benadrukken”, zegt Korlaar. De bedoeling is een toneelvereniging de landing van de prinsessen na te laten spelen, historische toestellen te verzamelen en wellicht lukt het een Dakota over te laten vliegen. De historische bunkers bij het vliegveld inrichten met mooie, oude foto’s en allerlei kinderactiviteiten opzetten, is ook onderdeel van de plannen.

In het kader van het thema beseffen, mikt de gemeente op ‘duurzame educatie’. Korlaar: ,,We willen jongeren en scholieren erbij betrekken. Theo Schaefers uit Teuge (hij heeft zich verdiept in crashes in de oorlogsjaren rond luchthaven Teuge, red.) en de bibliotheek ontwikkelen samen lespakketten. De Oudheidkundige Kring Voorst gaat door het jaar heen in een aantal kernen een tentoonstelling wijden aan vrijheid en bevrijding. Verder komt er een expositie in museumcafé De Kribbe in Wilp.”