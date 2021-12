Voorst scheldt schulden toeslagenaffaire kwijt: ‘Ouders moeten schuldenvrije start kunnen maken’

QR-Code controle­ren? Dan krijg je in de gemeente Voorst 1000 euro: ‘Fijn, maar dekt niet alles’

Wie in de gemeente Voorst verplicht is om de QR-code van bezoekers te checken, kan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming tot maximaal 1000 euro. Van sportscholen en zwembaden tot restaurants en vergaderzalen, allemaal komen ze in aanmerking voor de tegemoetkoming.

9 december