Voorst stevent af op tekort van 1,5 miljoen

Voorst neemt eerste horde naar aanleg zonnepark Klarenbeek

25 september De eerste stap naar de aanleg van een zonnepark van 21 hectare aan de Broekstraat in Klarenbeek is gezet, maar er is nog een lange weg te gaan. De gemeenteraad van Voorst nam maandagavond met een kleine meerderheid het collegevoorstel aan om een 'ontwerpverklaring van geen bedenkingen' af te geven: daarmee maakt de raad in principe de realisatie van het park mogelijk. Het is nu aan Klarenbekers en andere betrokkenen om met bezwaren en eventuele alternatieve plannen te komen.