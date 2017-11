Voorst topt bij kinderopvang: Na de crisis komen de baby's weer

In de gemeente Voorst gaat 74,1 procent van alle kinderen van 0 tot 4 jaar naar de crèche of het kinderdagverblijf. Dat is daarmee het hoogste percentage in Oost-Nederland. Het laagste aantal is in Urk te vinden: 5,1 procent gaat daar naar de opvang. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Dat het zo goed gaat met de opvang in Voorst, maar ook in Lochem (73,7 procent) en Bronckhorst (70,7 procent), verbaast Jaap Buitenhuis niet. Hij is directeur van Kindercentrum.nl in Apeldoorn, dat 70 vestigingen heeft in dit deel van Nederland. Hij erkent dat ook zijn bedrijf de groei in Voorst meemaakt.

Personeelstekort

,,Ik zit nu zestien jaar in deze branche en in de jaren tussen 2011 en 2015 viel nooit het woord 'wachtlijst', maar hoe lang dat nog duurt met de huidige groei weet ik het niet. In Wilp bijvoorbeeld zijn we in korte tijd aanzienlijk gegroeid; een verdubbeling ten opzichte van drie jaar geleden. We hebben daar gelukkig onlangs nieuwe ruimte bij kunnen krijgen. De locatie is op zich geen punt, maar het wordt eerder een probleem hoe we in korte tijd nieuw personeel in deze branche vinden."

Geen twijfel

Dat het in Voorst zo goed loopt komt volgens Buitenhuis door een aantal redenen: ,,Je merkt dat de crisis voorbij is en dat is voor veel stellen het teken om aan kinderen te beginnen. En in Voorst schieten de nieuwbouwwijken uit de grond. Er komen onder andere echtparen uit Apeldoorn en Deventer naartoe, omdat die het fijn wonen vinden hier. En in tegenstelling tot 25 jaar geleden twijfelt deze generatie niet meer: je brengt je kind naar de opvang, punt uit. En ze kunnen dat ook doen omdat hier in deze gemeente het gemiddelde inkomen hoger is".

Landelijk

Landelijk is het aantal kinderen tot 4 jaar dat naar een crèche of kinderdagverblijf gaat, in een jaar tijd met 8 procent gestegen. Ook het aantal 0- tot 4-jarigen dat werd opgevangen door een gastouder nam met bijna 9 procent toe, blijkt uit een analyse van CBS-cijfers door LocalFocus.

Bijna 54 procent van de Nederlandse jonge kinderen ging vorig jaar naar een crèche of kinderopvang, 13 procent ging naar een gastouder. In de 'bible belt', die loopt van Zeeland naar Overijssel, gaan relatief weinig kinderen naar een kindcentrum.

