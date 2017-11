Voorst vecht door in zaak precario

Vogelkijkhut Rammelwaard nu voorzien van informatie

17:54 De vogelkijkhut in de Rammelwaard bij Voorst staat er al ruim twaalf jaar. Sindsdien moeten er tienduizenden vogels zijn geobserveerd, zeker als je de ganzen meetelt. Dinsdagmiddag is in de hut een paneel geplaatst met foto’s van 26 soorten die je op en langs het water kunt zien.