Voorst viert 200-jarig jubileumfeest eerst centraal, later per kern

In het etablissement van Jan Willem van Enter (het huidige Swinckels) aan de Dorpsstraat in Twello was op 1 januari 1818 de eerste raadsvergadering van de gemeente Voorst. Exact 200 jaar later staat de gemeente feestelijk stil bij dit historische moment.

,,We zijn wel heel bijzonder, maar helaas niet uniek'', antwoordt burgemeester Jos Penninx op de vraag of Voorst de enige gemeente is die al 200 jaar in de huidige vorm bestaat. ,,Uit onderzoek is gebleken dat dit ook geldt voor een aantal andere Gelderse gemeenten (Apeldoorn, Barneveld, Ede, Epe, Heerde, Rheden en Ubbergen, red.). Ik heb vervolgens best geworsteld met de vraag wat we met 200 jaar gemeente Voorst moeten doen.''

De burgemeester concludeerde dat er voldoende reden is om aandacht te besteden aan het jubileum. ,,Voorst is al 200 jaar een mooie gemeente. De viering moet vooral een gezellige ontmoeting worden. Met muziek en activiteiten voor jong en oud. Iedereen is welkom. Ik wil deze samenkomst ook aangrijpen als een ludieke start van het verkiezingsjaar.'' Het is, zo benadrukt Penninx, niet de bedoeling dat politieke partijen campagne gaan voeren.

Thema

Het samenvoegen van de kerspelen (kerkgemeenten) Voorst, Wilp, Twello en Nijbroek leidde begin negentiende eeuw tot de vorming van de huidige gemeente Voorst. Thema van de jubileumviering is ‘200 Jaar samen: van toen naar nu’. Het programma speelt zich 1 januari tussen 13.00 en 17.00 uur af in Swinckels, de Dorpskerk en gebouw Irene, op het omliggende plein, en in het oude gemeentehuis. De Oudheidkundige Kring Voorst (OKV) geeft een presentatie in de kerk.