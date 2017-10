Voorst wil gratis wifi op openbare plekken

'Bedankt Twello, voor terug zwaaien naar mijn demente moeder'

10:53 Mira Holtman (52) uit Terwolde heeft veel mensen diep in het hart geraakt met haar publieke dankwoord in de rouwadvertentie van haar demente moeder. Ze roemt de liefdevolle verzorging en steun voor die haar moeder kreeg in het dorp Twello.