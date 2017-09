Voorst zet alle zeilen bij om vliegveld Teuge te redden

Dit stelt de voltallige gemeenteraad in een maandagavond aangenomen motie. Het college ondersteunt deze motie. ,,Wethouder Arjen Lagerweij is al in Den Haag geweest en gaat daar donderdag opnieuw praten over deze kwestie'', zegt fractievoorzitter Edo Horstman van Gemeente Belangen.

Waar een aantal fracties veel belang hecht aan het voorkomen van ernstige geluidshinder door toekomstige vliegverkeer vanaf Lelystad Airport staat bij Gemeente Belangen het voortbestaan van Luchthaven Teuge voorop. Horstman: ,,Vanaf Lelystad vliegen straks dagelijks dertien of veertien vliegtuigen over, terwijl Teuge gemiddeld goed is voor 109 vluchten per dag, uitgaande van 80.000 vliegbewegingen per jaar. Moet Teuge voor zo'n klein aantal vluchten vanaf Lelystad dicht?'' De bedrijvigheid en recreatieve functie van het vliegveld bij Apeldoorn zijn het volgens Horstman waard om voor te vechten.

Doodsteek

De gemeenteraad pleit ervoor 'alle medewerking en ondersteuning te geven aan alternatieve planvorming zoals in variant B++ is uitgewerkt'. In dit alternatief lopen de vliegroutes niet meer pal over Luchthaven Teuge, wat de doodsteek zou zijn voor de parachute-activiteiten en daarmee voor het regionale vliegveld.