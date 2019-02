Voorst ziet kansen om kleine campings hele jaar open te houden

Met een tijdelijke afwijking kan de campingeigenaar volgens het college na een procedure van ongeveer acht weken ‘en tegen geringe kosten’ experimenteren of het jaar rond openstellen meerwaarde heeft of niet. ‘Wij kunnen per ondernemer kijken wat de behoefte is (bijvoorbeeld alleen camperplaatsen, tijdens vakanties of evenementen, of het gehele winterseizoen) en daar de vergunning op afstemmen’.

Belangrijk voordeel van deze optie is, aldus B en W, dat hiermee ook rekening kan worden gehouden met de belangen vanuit de omgeving van een camping. ‘Over een periode van tien jaar kunnen we vervolgens kijken wat de vraag en ervaring is van de ondernemers en of we dit op termijn structureel opnemen in het bestemmingsplan. We informeren de campingeigenaren over de mogelijkheden. Campings die hier interesse in hebben, kunnen hiervoor een aanvraag bij ons indienen’.