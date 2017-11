Voorstenaar met afval naar brengpunten Circulus-Berkel

De brengpunten - de meeste nemen diverse afvalstromen gratis in - bevinden zich in Deventer, Apeldoorn, Vaassen en Zutphen. Zutphen is het goedkoopste: 12,50 euro voor de eerste 100 kilo en daarna 0,128 per kilo. Bij de andere brengpunten is het tarief 1,80 euro per tien kilo.