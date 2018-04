Voorstenaar wist niets van drugslab in zijn schuur, maar blijft wel vastzitten

Een 50-jarige inwoner van Voorst had geen idee dat in zijn schuur amfetamine, oftewel speed, werd geproduceerd. De rechter bepaalde vandaag niettemin dat de man voorlopig vast blijft zitten.

De Voorstenaar moest, samen met drie medeverdachten, voor het eerst verschijnen voor de rechtbank in Zwolle. Daar verklaarde de man, zo schrijft RTV Oost, dat hij geen weet had van het drugslab in zijn schuur.

Begin dit jaar trof de politie in een schuur aan de Gravenstraat in Voorst een amfetaminelab aan. De schuur is eigendom van de 50-jarige. Ook bewoont hij de naastgelegen boerderij. De Voorstenaar is in het verleden al twee keer eerder veroordeeld voor de productie van drugs in zijn schuur. Toen ging het om wiet.

Verzegeld

De schuur is verzegeld door de politie, die samen met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) nog steeds bezig is met het onderzoek. Zo wordt onder meer nog onderzocht hoeveel geld er is verdiend met het drugslab. Volgens Justitie moet dat onderzoek begin juli klaar zijn. Dan staat ook de volgende rechtszitting gepland.

Gierput

Naast de man uit Voorst stonden ook twee medeverdachten uit Deventer voor de rechter. Beide mannen werden opgepakt tijdens de politieinval eerder dit jaar. Een van de Deventenaren probeerde toen te vluchten, gleed uit en viel in een gierput. Daar werd hij door een politiehond uitgetrokken en raakte daarbij gewond. Justitie stelt dat de man niet op de vlucht was, maar dat zich in de put had verstopt.