Voorster boeren halen vlaggen binnenkort écht zelf weg, zegt wethouder: ‘Anders gaan we wél handhaven’

Na 100.000 liter melk en 16 kalfjes is koe Dina (22) uit Wilp ingeslapen: ‘De gemiddelde melkkoe wordt 5 à 6 jaar oud’

De meeste melkkoeien in Nederland worden niet ouder dan een jaar of 6 à 7. Dina, de melkkoe van Evert en Jennelien Diks uit Wilp, overleed donderdag op liefst 22-jarige leeftijd. Uniek, zeggen de baasjes. ,,Bovendien heeft ze ons voorzien van zestien kalfjes, ook dat is heel erg bijzonder.”

10 juli