Voorster boeren houden woord en halen omgekeerde vlaggen weg, maar niet allemaal: ‘Een eerste stap’

Nu al lange scheuren in splinter­nieuw gemeente­huis Voorst, maar dat is geen verrassing: ‘Ingecalcu­leerd’

Wie recent naar het splinternieuwe gemeentehuis van Voorst is gegaan voor een paspoort of identiteitskaart is het misschien al opgevallen. In de gevel van het gebouw in Twello zijn lange scheuren te zien. Dat terwijl het gemeentehuis pas sinds juni in gebruik is. Hoe kan dat?

17 augustus