Voorster college haalt ‘rare streken’ uit

De oppositiepartijen in de gemeente Voorst verwijten het college dat het een truc heeft toegepast om de strenge financiële eisen voor de geplande verbouwing van het gemeentehuis in Twello te omzeilen.

Het onderwerp kwam gisteren in de gemeenteraad aan de orde. Het was raadslid Bert Visser (PvdA-GroenLinks) opgevallen dat er een ton wordt uitgetrokken voor het onderhoud van het leegstaande complex van het Veluws College, dat op de nominatie staat te worden gesloopt. Visser: ,,Voor het project-gemeentehuis hebben we besloten om 15,3 miljoen euro uit te trekken en we hebben als raad steeds benadrukt dat alles daaruit moet worden betaald.”

Gedurende de verbouwing is het de bedoeling dat de ambtenaren tijdelijk hun intrek nemen in het voormalig schoolgebouw. Uit de stukken blijkt dat er een ton nodig is voor het onderhoud daarvan. ,,Maar dat geld zouden we nooit hebben uitgegeven als de ambtenaren vanwege de verbouwing niet naar deze locatie zouden moeten”, aldus Visser. ,,We moeten de ton dus bij de 15,3 miljoen optellen en dat is tegen de afspraken.”

‘Geen Viking-taferelen’

Raadslid Johan Homan van collegepartij Gemeente Belangen: ,,Budgetoverschrijdingen willen we niet, geen Viking-taferelen zoals in Deventer. Dus ik worstel er wel mee.” Mede door een toelichting van wethouder Hans van der Sleen (Gemeente Belangen) kwam Homan tot de conclusie dat het toch een ‘verdedigbare gang van zaken’ is.

Van der Sleen legde uit dat het gebouw een tijdlang is verhuurd en dat de inkomsten daarvan, ruim een ton, zijn overgeheveld naar de pot voor onderhoud van gemeentelijke gebouwen. Bovendien gaat een groot deel van de ton naar de installatie van een waterstofketel in het voormalige schoolgebouw. Wanneer de ambtenaren weer weg zijn en het pand alsnog wordt gesloopt, gaat de ketel naar het complex van SV Twello.

VVD-Liberaal 2000, Lijst Sühlmann en Lijst Arend onderschreven het standpunt van PvdA/GroenLinks dat was vervat in een wijzigingsvoorstel. Dat werd met twee stemmen verschil verworpen. Homan: ,,Maar het blijft wel jammer en onhandig dat het zo is gegaan. Laten we vooral proberen helder te blijven en deze onduidelijkheid te vermijden.”