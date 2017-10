Voorst houdt financieel gezien de wind in de rug: Af­val­stof­fen­hef­fing op z'n vroegst in 2019 omhoog

29 september Het huishoudboekje van de gemeente Voorst ziet er voor de komende jaren positief uit. Het overschot op de begroting loopt naar verwachting op van ruim 536.000 euro in 2018 naar ruim 1,02 miljoen euro in 2021. ,,Dit college is heel blij dat het zo'n rooskleurig verhaal is geworden'', zegt wethouder Financiën Hans van der Sleen.