Voorster wethouder Van der Sleen overleeft motie van wantrouwen

De hoofdprijs voor een huis, áls je dat in Apeldoorn of Epe al kunt vinden...

16 april Wie in de regio Apeldoorn en Epe voor een leuke prijs een woning wil vinden moet van goeden huize komen. Het aanbod in deze regio loopt nog harder terug dan de tendens die in het hele land gaande is. Ook stijgen de prijzen hier sterker. ,,Alles is te duur.’’