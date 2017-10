Vraagmeting Voorst laat, daarna snelle aanleg glasvezel

In het buitengebied van de gemeente Voorst zijn 3700 huishoudens verstoken van snel internet. Als de meerderheid er volgend jaar op intekent, hebben ze dat over twee jaar wél. Wethouder van Voorst Harjo Pinkster over hoe het ervoor staat.

De inventarisatie van de vraag naar glasvezel in Voorst is pas eind volgend jaar. Dat lijkt vrij laat, is er nieuwe vertraging?

Harjo Pinkster: ,,Ik begrijp het gevoel dat dit laat is, maar er is geen sprake van nieuwe vertraging. Voorst is aangesloten bij een initiatief op de Veluwe en is als laatste aan de beurt voor de vraagbundeling. CIF rolt dat netwerk ook stapsgewijs uit; de planning is nog steeds dat er eind 2019 glasvezel ligt in het buitengebied op de Noord-Veluwe, én in Voorst. "

Meer dan de helft van de huishoudens moet meedoen om het aanleggen van glasvezel mogelijk te maken. Zijn huishoudens in Voorst ervan afhankelijk of op de Noord-Veluwe mensen meedoen?

,,Nee, die vijftig procent deelname geldt per deelgebied, dus voor de huishoudens in Voorst en een stukje van Apeldoorn. Tot nu toe is de ervaring overigens dat de hoeveelheid deelnemers geen probleem vormt."

Is het zeker dat CIF tot aanleg overgaat, er waren eerder al problemen...