Vreugde over vondst Tsjechische bomkop bij Voorster Rondweg

Hoe de Tsjechische bom bij Voorst is terecht gekomen is een raadsel. ,,Dit past helemaal niet in het plaatje”, liet Stefan Zomers, projectleider bij explosieven experts REASeuro, weten. ,,Het is gissen hoe zo’n bom hier terecht is gekomen, maar het is wel zeker dat hij is afgegaan. Ik vermoed dat Duitsers de bom hebben gejat en hem hier zelf tot ontploffen hebben gebracht. Een bijzondere vondst. Dit verwacht je niet in Nederland.”